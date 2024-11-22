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Белоусов: армия России сорвала всю кампанию ВСУ 2025 года

ВС РФ «перемололи их лучшие части», заявил министр
Ведомости

Вооруженные силы России сорвали «всю кампанию» Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2025 года. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки войск «Север».

Министр заявил, что ВС РФ «перемололи их лучшие части», что обеспечило ускорение продвижения.

На совещании выступил с докладом и командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин, он сообщил о ходе выполнения боевых задач.

21 ноября Минобороны заявляло, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, были сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 67 БПЛА самолетного типа.

Позже президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», – сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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