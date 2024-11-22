Белоусов: армия России сорвала всю кампанию ВСУ 2025 года

Позже президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», – сказал Путин.