Белоусов: армия России сорвала всю кампанию ВСУ 2025 годаВС РФ «перемололи их лучшие части», заявил министр
Вооруженные силы России сорвали «всю кампанию» Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2025 года. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на рабочем совещании на пункте управления группировки войск «Север».
Министр заявил, что ВС РФ «перемололи их лучшие части», что обеспечило ускорение продвижения.
На совещании выступил с докладом и командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин, он сообщил о ходе выполнения боевых задач.
21 ноября Минобороны заявляло, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Кроме того, по данным оборонного ведомства, были сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 67 БПЛА самолетного типа.
Позже президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. «Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение», – сказал Путин.