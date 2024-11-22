WP: генсек НАТО Рютте и Трамп вскоре начнут обсуждение конфликта на Украине

Кроме того, Рютте советует европейским политикам «не сплетничать о Трампе», а позвонить ему, как это сделали лидеры Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран. Позиция Трампа в телефонных переговорах состоит в том, что он не диктует свои требования по Украине, а задает вопросы: «что вы думаете о плане победы [президента Украины Владимира] Зеленского? что вы думаете о Путине?», утверждают в WP.