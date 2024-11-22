WP: генсек НАТО Рютте и Трамп вскоре начнут обсуждение конфликта на Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшее время встретится с Дональдом Трампом для обсуждения стратегии урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом.
По данным газеты, смысл обращения Рютте к Трампу будет заключаться в том, что необходимо выстроить стратегию таким образом, чтобы утвердить «справедливый и прочный мир» и дать гарантии безопасности Украине.
Рютте посоветует Трампу решить вопрос по Украине так, чтобы во время президентского срока не пришлось к ней возвращаться, заявляет газета.
Рютте призывает европейских министров обороны увеличивать бюджет на оборону, так как в случае победы РФ «на границе будет осмелевшая Россия», поясняют источники WP.
Кроме того, Рютте советует европейским политикам «не сплетничать о Трампе», а позвонить ему, как это сделали лидеры Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран. Позиция Трампа в телефонных переговорах состоит в том, что он не диктует свои требования по Украине, а задает вопросы: «что вы думаете о плане победы [президента Украины Владимира] Зеленского? что вы думаете о Путине?», утверждают в WP.
28 октября Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщила, что бывший президент США в случае победы на выборах собирается разрешить российско-украинский конфликт с помощью «переосмысления» минских соглашений. По его словам, новый план предусматривает механизмы принуждения и наказания за срыв соглашений. За их соблюдением будут наблюдать европейские военные, а не силы НАТО или миротворцы ООН.
В сентябре Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что при победе на выборах найдет «хорошее» решение для урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации.