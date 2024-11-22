Путин встретился с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым

Миронов заявил Путину, что определяет «Справедливую Россию – За правду» как партию «патриотического социализма». По его словам, это добавление появилось в связи с проведением спецоперации. По его словам, партия шефствует над 1429-м полком, который с января стал гвардейским. Особое внимание уделяется семьям участников спецоперации, их обеспечению.