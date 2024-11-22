Путин встретился с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым
Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером «Справедливой России», руководителем фракции в Госдуме Сергеем Мироновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Миронов заявил Путину, что определяет «Справедливую Россию – За правду» как партию «патриотического социализма». По его словам, это добавление появилось в связи с проведением спецоперации. По его словам, партия шефствует над 1429-м полком, который с января стал гвардейским. Особое внимание уделяется семьям участников спецоперации, их обеспечению.
«Я лично шефствую над четырьмя семьями. <...> Вы однажды сказали, хорошо бы, чтобы у каждой семьи был такой куратор», – напомнил Миронов.
В ноябре Путин проводит встречи с руководителями фракций. 19 ноября лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил Путину расширить линейку стран, для которых введены повышенные пошлины. 14 ноября состоялась встреча с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. В ходе беседы, в частности, была затронута сфера трудовой миграции.