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Путин встретился с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с лидером «Справедливой России», руководителем фракции в Госдуме Сергеем Мироновым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Миронов заявил Путину, что определяет «Справедливую Россию – За правду» как партию «патриотического социализма». По его словам, это добавление появилось в связи с проведением спецоперации. По его словам, партия шефствует над 1429-м полком, который с января стал гвардейским. Особое внимание уделяется семьям участников спецоперации, их обеспечению.

«Я лично шефствую над четырьмя семьями. <...> Вы однажды сказали, хорошо бы, чтобы у каждой семьи был такой куратор», – напомнил Миронов.

В ноябре Путин проводит встречи с руководителями фракций. 19 ноября лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил Путину расширить линейку стран, для которых введены повышенные пошлины. 14 ноября состоялась встреча с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. В ходе беседы, в частности, была затронута сфера трудовой миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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