Нечаев предложил Путину ввести повышенные пошлины для всех стран Запада
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным предложил «расширить линейку стран», для которые введены повышенные пошлины. Беседа опубликована на сайте президента.
Нечаев напомнил, что ранее пошлины для недружественных стран составляли 6%. Сейчас они увеличились до 35%. Как отмечает лидер партии, по нескольким товарным категориям нововведение уже дало в бюджет 27 млрд руб. План на следующий год – 50 млрд руб.
По мнению Нечаева, необходимо весь «коллективный Запад» обложить подобной пошлиной. «Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход», – добавил он.
Путин ответил, что необходимо сделать так, чтобы «свои не пострадали».
На встрече обсудили и вопросы мигрантов, закон о майнинге, развитие искусственного интеллекта в России. Нечаев отметил, что благодаря «Яндексу», VK, «Сберу», и еще ряду российских компаний «мы среди лидеров».
15 ноября стало известно, что депутаты «Новых людей» выступили с инициативой учредить в России так называемый «Мигрант ID» – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории России, с электронным носителем информации для временного пребывания на территории страны.
Согласно законопроекту, «Мигрант ID» будет работать по аналогии с личным кабинетом на сайтах и существует только в электронном виде. Авторы предлагают сделать «Мигрант ID» обязательным к оформлению до въезда на территорию России. Иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, смогут получить «Мигрант ID» в ускоренном порядке, отмечают авторы.