Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Нечаев предложил Путину ввести повышенные пошлины для всех стран Запада

Ведомости

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным предложил «расширить линейку стран», для которые введены повышенные пошлины. Беседа опубликована на сайте президента.

Нечаев напомнил, что ранее пошлины для недружественных стран составляли 6%. Сейчас они увеличились до 35%. Как отмечает лидер партии, по нескольким товарным категориям нововведение уже дало в бюджет 27 млрд руб. План на следующий год – 50 млрд руб.

По мнению Нечаева, необходимо весь «коллективный Запад» обложить подобной пошлиной. «Надо брать деньги не со своих, а с чужих. Это самый правильный подход», – добавил он.

Путин ответил, что необходимо сделать так, чтобы «свои не пострадали».

На встрече обсудили и вопросы мигрантов, закон о майнинге, развитие искусственного интеллекта в России. Нечаев отметил, что благодаря  «Яндексу», VK, «Сберу», и еще ряду российских компаний «мы среди лидеров».

15 ноября стало известно, что депутаты «Новых людей» выступили с инициативой учредить в России так называемый «Мигрант ID» – документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории России, с электронным носителем информации для временного пребывания на территории страны.

Согласно законопроекту, «Мигрант ID» будет работать по аналогии с личным кабинетом на сайтах и существует только в электронном виде. Авторы предлагают сделать «Мигрант ID» обязательным к оформлению до въезда на территорию России. Иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, смогут получить «Мигрант ID» в ускоренном порядке, отмечают авторы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных