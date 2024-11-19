Нечаев предложил Путину ввести повышенные пошлины для всех стран Запада

Нечаев напомнил, что ранее пошлины для недружественных стран составляли 6%. Сейчас они увеличились до 35%. Как отмечает лидер партии, по нескольким товарным категориям нововведение уже дало в бюджет 27 млрд руб. План на следующий год – 50 млрд руб.