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AFP анонсировало экстренное заседание Совета Украина – НАТО

Ведомости

Экстренное заседание Совета Украина – НАТО пройдет в Брюсселе, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, по просьбе Киева встреча состоится 26 ноября и будет посвящена обсуждению последствий удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске. Заседание пройдет на уровне послов.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский также намерен нанести ответный удар.

Совет Украина – НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса прошлым летом. Эту площадку стороны рассматривают как место для диалога, а также механизм реализации стремлений Киева по вступлению в НАТО.

22 ноября « Ведомости» писали о применении РФ 21 ноября новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением по территории Украины. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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