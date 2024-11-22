AFP анонсировало экстренное заседание Совета Украина – НАТО
Экстренное заседание Совета Украина – НАТО пройдет в Брюсселе, передает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, по просьбе Киева встреча состоится 26 ноября и будет посвящена обсуждению последствий удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по предприятию украинского ВПК «Южмаш» в Днепропетровске. Заседание пройдет на уровне послов.
По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский также намерен нанести ответный удар.
Совет Украина – НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса прошлым летом. Эту площадку стороны рассматривают как место для диалога, а также механизм реализации стремлений Киева по вступлению в НАТО.
22 ноября « Ведомости» писали о применении РФ 21 ноября новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением по территории Украины. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.