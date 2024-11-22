AFP анонсировало экстренное заседание Совета Украина – НАТО

22 ноября « Ведомости» писали о применении РФ 21 ноября новейшей ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением по территории Украины. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях.