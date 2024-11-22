Песков объяснил главный посыл экстренного обращения Путина
Главный посыл видеообращения президента России Владимира Путина заключается в том, что поставка ракет Украине странами Запада не останется без реакции российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, Россия продемонстрировала возможности и четко очертила контуры дальнейших ответных действий. Песков назвал поставку ракет Украине безрассудным решением западных стран.
21 ноября Россия впервые применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Этот завод производил в СССР ракеты средней и межконтинентальной дальности, а сейчас привлечен к украинской ракетной программе.
Президент Владимир Путин в своем видеообращении пояснил, что этот шаг стал ответом на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях.