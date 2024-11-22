Минобороны ФРГ подтвердило наличие плана на случай конфликта с Россией
В Минобороны Германии подтвердили наличие плана на случай военного конфликта с Россией. Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Митко Мюллер, передает ТАСС.
«Оперативный план "Германия" не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», – сказал Мюллер.
21 ноября издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что ФРГ разработала оперативный план «Операция Германия» по подготовке на случай возможной войны с Россией. Этот документ содержит 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. В нем, по данным FAZ, указаны подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов. В плане также прописана роль экономики в случае военного конфликта.
Немецкие власти регулярно говорят о высоком риске конфликта с РФ после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января призвал страну готовиться к возможному столкновению. Издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера в январе также писало, что Германия готовится к возможным боевым действиям между НАТО и Россией, которые, согласно прогнозам минобороны ФРГ, могут начаться летом 2025 г.