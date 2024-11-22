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Минобороны ФРГ подтвердило наличие плана на случай конфликта с Россией

Ведомости

В Минобороны Германии подтвердили наличие плана на случай военного конфликта с Россией. Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Митко Мюллер, передает ТАСС.

«Оперативный план "Германия" не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», – сказал Мюллер.

21 ноября издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что ФРГ разработала оперативный план «Операция Германия» по подготовке на случай возможной войны с Россией. Этот документ содержит 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. В нем, по данным FAZ, указаны подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов. В плане также прописана роль экономики в случае военного конфликта.

Немецкие власти регулярно говорят о высоком риске конфликта с РФ после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 23 января призвал страну готовиться к возможному столкновению. Издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера в январе также писало, что Германия готовится к возможным боевым действиям между НАТО и Россией, которые, согласно прогнозам минобороны ФРГ, могут начаться летом 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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