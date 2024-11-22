Минобороны ФРГ подтвердило наличие плана на случай конфликта с Россией

21 ноября издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что ФРГ разработала оперативный план «Операция Германия» по подготовке на случай возможной войны с Россией. Этот документ содержит 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. В нем, по данным FAZ, указаны подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов. В плане также прописана роль экономики в случае военного конфликта.