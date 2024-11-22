FAZ: Германия разработала тайный план на случай войны с Россией
Германия разработала оперативный план подготовки к войне с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Первая версия стратегического документа занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Например, в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты. В нем также содержатся подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов.
В плане четко прописана роль экономики. В Торговой палате Гамбурга было организовано первое мероприятие, на котором к компаниям обратились напрямую. Йорн Плишке, подполковник и глава гамбургского государственного командования, советует компаниям составить конкретный план того, что от каких сотрудников ожидается в случае кризиса.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты данного плана из-за опасений дальнейшей эскалации. Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.