FAZ: Германия разработала тайный план на случай войны с Россией

Первая версия стратегического документа занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Например, в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты. В нем также содержатся подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов.