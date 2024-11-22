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FAZ: Германия разработала тайный план на случай войны с Россией

Ведомости

Германия разработала оперативный план подготовки к войне с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Первая версия стратегического документа занимает 1000 страниц, а его детали держатся в секрете. Например, в нем перечислены все здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты. В нем также содержатся подробные планы того, как действовать в случае обороны или заранее, то есть в случае сдерживающей реакции на маневр России на восточном фланге НАТО. В этом случае Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно, и сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправить на восток, а также военного имущества, продовольствия и медикаментов.

В плане четко прописана роль экономики. В Торговой палате Гамбурга было организовано первое мероприятие, на котором к компаниям обратились напрямую. Йорн Плишке, подполковник и глава гамбургского государственного командования, советует компаниям составить конкретный план того, что от каких сотрудников ожидается в случае кризиса.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты данного плана из-за опасений дальнейшей эскалации. Шольц считает приоритетным не допустить, чтобы конфликт между Россией и Украиной стал конфликтом России и НАТО. Он также заявил, что продолжит отказывать Киеву в поставках крылатых ракет Taurus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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