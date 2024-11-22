Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника»
Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса (ВПК). Он поздравил присутствующих с успешным испытанием ракеты «Орешник».
«Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю», – сказал глава государства. По его словам, РФ продолжит соответствующие испытания, в том числе и в боевых условиях – в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.
Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября Путин сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.
В Брянской области произошло возгорание на складе боеприпасов, его удалось потушить. В Курской области удар пришелся по одному из командных пунктов Cеверной группировки войск. По словам президента, в результате атаки есть пострадавшие, погибшие и раненые среди личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.