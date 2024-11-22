Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием «Орешника»

«Как мы знаем с вами по анализу данных оперативного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю», – сказал глава государства. По его словам, РФ продолжит соответствующие испытания, в том числе и в боевых условиях – в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России.