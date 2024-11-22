Путин: в России разрабатываются подобные «Орешнику» системы

«И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – сказал он.