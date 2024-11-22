Путин: в России разрабатываются подобные «Орешнику» системы
В России разрабатываются другие системы, подобные ракете «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, представителями военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных систем.
«И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – сказал он.
По словам главы государства, текущая военно-политическая ситуация в мире определяется результатами конкуренции в сфере создания новых технологий, систем вооружения и развития экономики. Путин поблагодарил присутствующих на совещании за достигнутые результаты, а также вклад в укрепление безопасности и обороноспособности.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.
Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября Путин сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.