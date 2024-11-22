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Путин объявил о решении начать серийное производство «Орешника»

Ведомости

Решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны, представителями военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных систем.

«Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения», – сказал он.

21 ноября президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске.

Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября Путин также сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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