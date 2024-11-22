Путин объявил о решении начать серийное производство «Орешника»

«Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения», – сказал он.