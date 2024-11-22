Путин объявил о решении начать серийное производство «Орешника»
Решение по серийному производству новой ракетной системы «Орешник» принято, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Минобороны, представителями военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных систем.
«Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Имея в виду особую силу этого оружия, его мощь, оно будет поставлено на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения», – сказал он.
21 ноября президент подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса страны в Днепропетровске.
Атака произведена в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории России, уточняли в Минобороны. 21 ноября Путин также сообщал, что удары со стороны ВСУ были нанесены по военным объектам в Брянской и Курской областях.