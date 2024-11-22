FT: в Британии пожаловались на невозможность ведения длительной войны в Европе

Высокопоставленные британские военные в частных беседах сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится больше нескольких недель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).



Как пишет FT, избрание Дональда Трампа президентом США поставит под сомнение безопасность Европы из-за его предполагаемого намерения заключить «сделку» с президентом России с Владимиром Путиным.



Кроме того, британские вооруженные силы не обладают достаточной численностью, стойкостью и внутренней слаженностью, чтобы вести затяжную войну. Армия подвергается сокращению, военно-морской флот не в состоянии поддерживать достаточное количество авианосцев, фрегатов и подводных лодок, а военно-воздушные силы из-за нехватки финансирования лишены возможности проводить летную подготовку.