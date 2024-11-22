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FT: в Британии пожаловались на невозможность ведения длительной войны в Европе

Ведомости

Высокопоставленные британские военные в частных беседах сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится больше нескольких недель. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как пишет FT, избрание Дональда Трампа президентом США поставит под сомнение безопасность Европы из-за его предполагаемого намерения заключить «сделку» с президентом России с Владимиром Путиным.

Кроме того, британские вооруженные силы не обладают достаточной численностью, стойкостью и внутренней слаженностью, чтобы вести затяжную войну. Армия подвергается сокращению, военно-морской флот не в состоянии поддерживать достаточное количество авианосцев, фрегатов и подводных лодок, а военно-воздушные силы из-за нехватки финансирования лишены возможности проводить летную подготовку.

Как пишет эксперт FT, Великобритании необходимо создать новую систему национальной безопасности, но для этого нужно, чтобы граждане страны осознали напряженную обстановку в Европе.

Тем не менее, Великобритания начала поставку дальнобойных ракет Storm Shadow Украине. 20 ноября ВСУ впервые выпустили эти ракеты по территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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