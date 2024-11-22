Дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложено на неопределенный срок
Дело избранного президента США Дональда Трампа о даче взяток порнозвезде Сторми Дэниелс отложено на неопределенный срок, сообщает газета The Guardian.
Судья Хуан Мерчан, который ведет дело Трампа, не назначил новую дату вынесения приговора, заявляя, что адвокаты избранного президента должны будут подать ходатайство об отклонении иска до конца 2 декабря. У прокуроров будет неделя на ответ.
19 ноября адвокаты Трампа попросили судью закрыть дело на фоне победы Трампа на выборах в президенты в 2024 г. Это будет необходимо «для обеспечения упорядоченной передачи исполнительной власти».
Его адвокаты, Тодд Бланш и Эмиль Бове, заявили, что суд еще не готов закрыть «политически мотивированное и фатально ошибочное дело». Однако, как сообщается, минюст США был готов закрыть дело против Трампа.
Прокуроры не соглашаются с тем, что дело Трампа должно быть прекращено, так как «уголовное дело было возбуждено в то время, когда обвиняемый не был защищен от уголовного преследования, и которое основано на неофициальном поведении, от которого обвиняемый также не защищен».
12 ноября суд отложил принятие решения о том, отменять ли приговор Трампу из-за июльского решения Верховного суда США о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования, связанного с их «официальными» действиями.
Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Трамп, который не признал себя виновным, пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с Трампом в 2006 г.