Суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела Трампа о деньгах порнозвезде
Суд в Нью-Йорке приостановил на неделю рассмотрение дела по обвинению избранного президента США Дональда Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание, передает Reuters со ссылкой на документ.
В частности, суд отложил принятие решения о том, отменять ли приговор Трампу из-за июльского решения Верховного суда США о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования, связанного с их «официальными» действиями. Уточняется, что областной прокурор согласен с просьбой защиты приостановить судебное разбирательство, чтобы рассмотреть, как подойти к делу в свете выборов Трампа 5 ноября и предстоящей инаугурации в январе 2025 г.
Трамп в мае стал первым президентом США, осужденным за преступление, когда суд присяжных на Манхэттене признал его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Трамп, который не признал себя виновным, пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с Трампом в 2006 г.
8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. В своем заявлении прокурор Джек Смит отметил, что в свете результатов выборов он «с уважением просит суд перенести оставшиеся сроки предварительного слушания». Это даст правоохранительной системе возможность тщательно проанализировать последние события.
2 декабря 2024 г. сторона обвинения «предоставит отчет о проделанной работе или иным образом проинформирует суд о результатах своих обсуждений».
Трампа обвиняют в попытке незаконно удержать власть, несмотря на поражение на выборах 2020 г. За самое серьезное из вменяемых ему преступлений грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.