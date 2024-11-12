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Суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела Трампа о деньгах порнозвезде

Ведомости

Суд в Нью-Йорке приостановил на неделю рассмотрение дела по обвинению избранного президента США Дональда Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание, передает Reuters со ссылкой на документ.

В частности, суд отложил принятие решения о том, отменять ли приговор Трампу из-за июльского решения Верховного суда США о том, что президенты обладают иммунитетом от судебного преследования, связанного с их «официальными» действиями. Уточняется, что областной прокурор согласен с просьбой защиты приостановить судебное разбирательство, чтобы рассмотреть, как подойти к делу в свете выборов Трампа 5 ноября и предстоящей инаугурации в январе 2025 г.

Трамп в мае стал первым президентом США, осужденным за преступление, когда суд присяжных на Манхэттене признал его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Трамп, который не признал себя виновным, пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с Трампом в 2006 г.

8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. В своем заявлении прокурор Джек Смит отметил, что в свете результатов выборов он «с уважением просит суд перенести оставшиеся сроки предварительного слушания». Это даст правоохранительной системе возможность тщательно проанализировать последние события.

2 декабря 2024 г. сторона обвинения «предоставит отчет о проделанной работе или иным образом проинформирует суд о результатах своих обсуждений».

Трампа обвиняют в попытке незаконно удержать власть, несмотря на поражение на выборах 2020 г. За самое серьезное из вменяемых ему преступлений грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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