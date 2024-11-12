Суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела Трампа о деньгах порнозвезде

Трамп в мае стал первым президентом США, осужденным за преступление, когда суд присяжных на Манхэттене признал его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. Трамп, который не признал себя виновным, пообещал обжаловать вердикт после вынесения приговора. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с Трампом в 2006 г.