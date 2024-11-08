Суд приостановил разбирательства по делу Трампа до 2 декабря
Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Дональда Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. Это первый шаг к прекращению уголовного преследования избранного президента США, пишет NBC News.
В своем заявлении прокурор Джек Смит отметил, что в свете результатов выборов он «с уважением просит суд перенести оставшиеся сроки предварительного слушания». Это даст правоохранительной система возможность тщательно проанализировать последние события.
Смит отметил, что «по итогам выборов 5 ноября ожидается, что ответчик будет утвержден в качестве избранного президента США 6 января 2025 г., а его инаугурация состоится 20 января 2025 г.».
2 декабря 2024 г. сторона обвинения предоставит отчет о проделанной работе или иным образом проинформирует суд о результатах своих обсуждений». Адвокаты Трампа не возражают против запроса.
Трампа обвиняют в попытке незаконно удержать власть, несмотря на поражение на выборах 2020 г. За самое серьезное из вменяемых ему преступлений грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
В 2024 г. в США состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Трамп. Он одержал верх над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, набрав 301 голос выборщиков.