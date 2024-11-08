Суд приостановил разбирательства по делу Трампа до 2 декабря

Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Дональда Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. Это первый шаг к прекращению уголовного преследования избранного президента США, пишет NBC News.