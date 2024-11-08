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Суд приостановил разбирательства по делу Трампа до 2 декабря

Ведомости

Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Дональда Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. Это первый шаг к прекращению уголовного преследования избранного президента США, пишет NBC News.

В своем заявлении прокурор Джек Смит отметил, что в свете результатов выборов он «с уважением просит суд перенести оставшиеся сроки предварительного слушания». Это даст правоохранительной система возможность тщательно проанализировать последние события.

Смит отметил, что «по итогам выборов 5 ноября ожидается, что ответчик будет утвержден в качестве избранного президента США 6 января 2025 г., а его инаугурация состоится 20 января 2025 г.».

2 декабря 2024 г. сторона обвинения предоставит отчет о проделанной работе или иным образом проинформирует суд о результатах своих обсуждений». Адвокаты Трампа не возражают против запроса.

Трампа обвиняют в попытке незаконно удержать власть, несмотря на поражение на выборах 2020 г. За самое серьезное из вменяемых ему преступлений грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В 2024 г. в США состоялись президентские выборы, на которых победу одержал Трамп. Он одержал верх над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, набрав 301 голос выборщиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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