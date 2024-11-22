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Байден и Макрон обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

Ведомости

Президент США Джо Байден обсудил события на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Белого дома.

Кроме этого, они рассмотрели события на Ближнем Востоке, включая усилия по заключению договоренности о прекращении огня в Ливане.

Президенты обязались продолжать диалог друг с другом и через свои группы национальной безопасности.

20 ноября Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.

17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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