Байден и Макрон обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора
Президент США Джо Байден обсудил события на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Белого дома.
Кроме этого, они рассмотрели события на Ближнем Востоке, включая усилия по заключению договоренности о прекращении огня в Ливане.
Президенты обязались продолжать диалог друг с другом и через свои группы национальной безопасности.
20 ноября Макрон призвал Москву принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Об этом он заявил на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.
17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине