Байден и Макрон обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

Президент США Джо Байден обсудил события на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Белого дома.



Кроме этого, они рассмотрели события на Ближнем Востоке, включая усилия по заключению договоренности о прекращении огня в Ливане.



Президенты обязались продолжать диалог друг с другом и через свои группы национальной безопасности.