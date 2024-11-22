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Песков рассказал о «титанической работе» по восстановлению новых регионов

Ведомости

Российские власти проводят «титаническую работу» по восстановлению новых регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов – укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий», – сказал он.

По его заявлению, при отступлении украинские военные обстреливают и разрушают свою собственную инфраструктуру.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России в сентябре 2022 г. после проведения в этих регионах референдумов. По состоянию на ноябрь 2024 г., РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

В ноябре 2022 г. стало известно, что правительство России подготовило план по восстановлению 6200 объектов в новых регионах в течение трех лет. Вице-премьер Хуснуллин тогда заявил, что восстановление территорий – это «самый большой проект страны».

В начале ноября этого года президент Владимир Путин в приветствии участникам второй Докучаевской конференции, посвященной экопроблемам в присоединенных субъектах, заявил, что комплексное восстановление экосистем ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей – одна из первоочередных и наиболее востребованных задач в сфере экологии. Путин добавил, что при реализации масштабных экологических программ «важно в полной мере использовать передовые достижения отечественной и зарубежной науки, активнее распространять лучший опыт и практики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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