Песков рассказал о «титанической работе» по восстановлению новых регионов

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России в сентябре 2022 г. после проведения в этих регионах референдумов. По состоянию на ноябрь 2024 г., РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.