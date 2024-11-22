Песков рассказал о «титанической работе» по восстановлению новых регионов
Российские власти проводят «титаническую работу» по восстановлению новых регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
«Это программа восстановления регионов. Ее курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин, делается титаническая работа. Под реконструкцией, под ремонтом находятся одновременно десятки тысяч разных объектов – укладываются дороги, проводится ремонт домов, которые пострадали в ходе боевых действий», – сказал он.
По его заявлению, при отступлении украинские военные обстреливают и разрушают свою собственную инфраструктуру.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России в сентябре 2022 г. после проведения в этих регионах референдумов. По состоянию на ноябрь 2024 г., РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.
В ноябре 2022 г. стало известно, что правительство России подготовило план по восстановлению 6200 объектов в новых регионах в течение трех лет. Вице-премьер Хуснуллин тогда заявил, что восстановление территорий – это «самый большой проект страны».
В начале ноября этого года президент Владимир Путин в приветствии участникам второй Докучаевской конференции, посвященной экопроблемам в присоединенных субъектах, заявил, что комплексное восстановление экосистем ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей – одна из первоочередных и наиболее востребованных задач в сфере экологии. Путин добавил, что при реализации масштабных экологических программ «важно в полной мере использовать передовые достижения отечественной и зарубежной науки, активнее распространять лучший опыт и практики».