Канада готова арестовать Нетаньяху и Галанта по решению МУС

«Канада всегда говорит о важности соблюдения всеми международного права. К этому мы призываем с самого начала конфликта [между Израилем и “Хамас”]. Мы одни из основателей МУС и Международного суда ООН. Мы отстаиваем международное право и будем соблюдать все предписания и постановления международных судов», – сказал он в ходе пресс-конференции.