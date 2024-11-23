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Канада готова арестовать Нетаньяху и Галанта по решению МУС

Ведомости

Власти Канады соблюдают все предписания и постановления международных судов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о готовности канадских правоохранителей арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

«Канада всегда говорит о важности соблюдения всеми международного права. К этому мы призываем с самого начала конфликта [между Израилем и “Хамас”]. Мы одни из основателей МУС и Международного суда ООН. Мы отстаиваем международное право и будем соблюдать все предписания и постановления международных судов», – сказал он в ходе пресс-конференции.

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. 

Израильские власти осудили решение МУС об аресте Нетаньяху и Галанта. В канцелярии Нетаньяху назвали ордер «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог также раскритиковал решение МУС по аресту израильских политиков. 

Россия не признает решение МУС, заявили 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Песков отметил, что для Москвы решения международного суда в Гааге ничтожны, а действия МУС «вряд ли чему-то помогают». В 2023 г. МУС выдал ордер на арест президент РФ Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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