Канада готова арестовать Нетаньяху и Галанта по решению МУС
Власти Канады соблюдают все предписания и постановления международных судов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отвечая на вопрос о готовности канадских правоохранителей арестовать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта по ордеру Международного уголовного суда (МУС).
«Канада всегда говорит о важности соблюдения всеми международного права. К этому мы призываем с самого начала конфликта [между Израилем и “Хамас”]. Мы одни из основателей МУС и Международного суда ООН. Мы отстаиваем международное право и будем соблюдать все предписания и постановления международных судов», – сказал он в ходе пресс-конференции.
21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Израильские власти осудили решение МУС об аресте Нетаньяху и Галанта. В канцелярии Нетаньяху назвали ордер «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог также раскритиковал решение МУС по аресту израильских политиков.
Россия не признает решение МУС, заявили 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Песков отметил, что для Москвы решения международного суда в Гааге ничтожны, а действия МУС «вряд ли чему-то помогают». В 2023 г. МУС выдал ордер на арест президент РФ Владимира Путина.