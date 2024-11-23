Al Hadath: при атаке Израиля на Бейрут погибли 11 человек
В результате воздушной атаки ВВС Израиля на Бейрут погибли 11 человек, еще 33 пострадали, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в ливанской столице.
Ранее 23 ноября телеканал сообщил о пяти жертвах и «десятках раненых». По данным Al Hadath, в результате взрыва в Бейруте обрушилось восьмиэтажное здание. Атака произошла неподалеку от места, где при израильском ударе серьезно пострадал командир спецслужб «Хезболлы» Вафик Сафа, пишет телеканал.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 ноября сообщила, что границу Ливана с Израилем пересекли около 80 снарядов, выпущенных группировкой «Хезболла».
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 20 ноября ЦАХАЛ заявила о поражении более 100 целей в Ливане за сутки.