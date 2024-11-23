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Al Hadath: при атаке Израиля на Бейрут погибли 11 человек

Ведомости

В результате воздушной атаки ВВС Израиля на Бейрут погибли 11 человек, еще 33 пострадали, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в ливанской столице.

Ранее 23 ноября телеканал сообщил о пяти жертвах и «десятках раненых». По данным Al Hadath, в результате взрыва в Бейруте обрушилось восьмиэтажное здание. Атака произошла неподалеку от места, где при израильском ударе серьезно пострадал командир спецслужб «Хезболлы» Вафик Сафа, пишет телеканал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 23 ноября сообщила, что границу Ливана с Израилем пересекли около 80 снарядов, выпущенных группировкой «Хезболла».

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября – начале октября 2024 г. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 20 ноября ЦАХАЛ заявила о поражении более 100 целей в Ливане за сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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