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Россия направила в Мьянму 33 тонны гуманитарной помощи

Ведомости

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гуманитарной помощи в Мьянму, сообщил Telegram-канал ведомства.

Груз, как отмечается, был направлен по поручению президента Владимира Путина населению республики, которое пострадало из-за циклона. В его состав вошли предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы и передвижная электростанция.

В Мьянме с мая 2021 г. идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства, которую Верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. 1 февраля 2021 г. военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. В августе 2024 г. Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом.

Контакты между руководством России и Мьянмы с 2021 г. стали регулярными. В сентябре 2022 г. во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин встречался с лидером военного временного правительства Мьянмы генералом Мин Аун Хлайном. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 сентября 2023 г. встретился в Москве с министром иностранных дел и вице-премьером Мьянмы Тан Све.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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