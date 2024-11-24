Россия направила в Мьянму 33 тонны гуманитарной помощи
Самолет Ил-76 МЧС России доставил 33 т гуманитарной помощи в Мьянму, сообщил Telegram-канал ведомства.
Груз, как отмечается, был направлен по поручению президента Владимира Путина населению республики, которое пострадало из-за циклона. В его состав вошли предметы первой необходимости, медикаменты, палатки, генераторы и передвижная электростанция.
В Мьянме с мая 2021 г. идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства, которую Верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. 1 февраля 2021 г. военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. В августе 2024 г. Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом.
Контакты между руководством России и Мьянмы с 2021 г. стали регулярными. В сентябре 2022 г. во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин встречался с лидером военного временного правительства Мьянмы генералом Мин Аун Хлайном. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 сентября 2023 г. встретился в Москве с министром иностранных дел и вице-премьером Мьянмы Тан Све.