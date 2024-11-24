Россия направила в Мьянму 33 тонны гуманитарной помощи

В Мьянме с мая 2021 г. идет борьба военных с вооруженными сторонниками свергнутого правительства, которую Верховный комиссариат по правам человека ООН классифицирует как гражданскую войну. 1 февраля 2021 г. военные взяли власть в Мьянме и отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г. В августе 2024 г. Мьянма попросила РФ признать вооруженный конфликт в стране терроризмом.