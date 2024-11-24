Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года

Карл и его супруга Камилла в следующем году продолжат проводить некоторые небольшие приемы в Букингемском дворце, но эти залы также позднее в 2025 г. будут закрыты. Затем, по данным газеты, все королевские приемы будут проходить в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне или Виндзорском замке до полного открытия королевской резиденции в 2027 г.