Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года
До 2027 г. в Букингемском дворце не будет государственных визитов, резиденция короля Великобритании Карла III закрывается на ремонт, передает The Times.
На время реконструкции дворца стоимостью 369 млн фунтов стерлингов ($462,3 млн) государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке. По данным издания, король Карл перенес свой кабинет, комнаты для совещаний и столовую в Бельгийские апартаменты на первом этаже западного крыла дворца. В число комнат, которые теперь использует монарх, входит Орлеанская комната, где он родился.
Реконструкцию личных апартаментов в северном крыле Карл III решил профинансировать лично, в остальном ремонт будут проводить на государственные средства.
Личные комнаты короля будут переоборудованы только для «потенциального проживания», заявили источники газеты. Еще в 2017 г. стало известно, что Карл хотел отказаться от Букингемского дворца как королевской резиденции, когда станет королем.
Карл и его супруга Камилла в следующем году продолжат проводить некоторые небольшие приемы в Букингемском дворце, но эти залы также позднее в 2025 г. будут закрыты. Затем, по данным газеты, все королевские приемы будут проходить в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне или Виндзорском замке до полного открытия королевской резиденции в 2027 г.