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Букингемский дворец закроют на реконструкцию до 2027 года

Ведомости

До 2027 г. в Букингемском дворце не будет государственных визитов, резиденция короля Великобритании Карла III закрывается на ремонт, передает The Times.

На время реконструкции дворца стоимостью 369 млн фунтов стерлингов ($462,3 млн) государственные визиты будут проходить в Виндзорском замке. По данным издания, король Карл перенес свой кабинет, комнаты для совещаний и столовую в Бельгийские апартаменты на первом этаже западного крыла дворца. В число комнат, которые теперь использует монарх, входит Орлеанская комната, где он родился.

Реконструкцию личных апартаментов в северном крыле Карл III решил профинансировать лично, в остальном ремонт будут проводить на государственные средства.

Личные комнаты короля будут переоборудованы только для «потенциального проживания», заявили источники газеты. Еще в 2017 г. стало известно, что Карл хотел отказаться от Букингемского дворца как королевской резиденции, когда станет королем.

Карл и его супруга Камилла в следующем году продолжат проводить некоторые небольшие приемы в Букингемском дворце, но эти залы также позднее в 2025 г. будут закрыты. Затем, по данным газеты, все королевские приемы будут проходить в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне или Виндзорском замке до полного открытия королевской резиденции в 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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