Песков: о скором применении «Орешника» знал только узкий круг лиц
Разработка в России новейших видов вооружений – это абсолютно засекреченный процесс, а о скором боевом испытании системы «Орешник» знал совсем узкий круг людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Зарубин спросил представителя Кремля, насколько узкий круг лиц знал о подобном скором применении новых вооружений.
«По всей видимости, совсем узкий круг. Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, – это абсолютно засекреченный процесс», – сказал Песков, уточнив, что он не был в курсе готовящегося удара.
Путин в видеообращении россиянам 21 ноября заявил, что РФ в этот день успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. 22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.
Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения. Хотя по факту «Орешник» не является средством массового поражения, пояснил он.