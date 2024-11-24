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Песков: о скором применении «Орешника» знал только узкий круг лиц

Ведомости

Разработка в России новейших видов вооружений – это абсолютно засекреченный процесс, а о скором боевом испытании системы «Орешник» знал совсем узкий круг людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

21 ноября новейшая ракета средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением в рамках комбинированного удара поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш». Зарубин спросил представителя Кремля, насколько узкий круг лиц знал о подобном скором применении новых вооружений.

«По всей видимости, совсем узкий круг. Разработка новейших видов вооружений, тем более в такой геополитической ситуации, – это абсолютно засекреченный процесс», – сказал Песков, уточнив, что он не был в курсе готовящегося удара.

Путин в видеообращении россиянам 21 ноября заявил, что РФ в этот день успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. 22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.

Президент подчеркнул, что эффект от массированного удара «Орешником» вкупе с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, будет сопоставим по эффекту с оружием стратегического назначения. Хотя по факту «Орешник» не является средством массового поражения, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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