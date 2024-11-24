Песков: о скором применении «Орешника» знал только узкий круг лиц

Путин в видеообращении россиянам 21 ноября заявил, что РФ в этот день успешно провела испытания новейшей ракеты в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей. 22 ноября глава государства на совещании с руководством Минобороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений в Кремле рассказал подробнее об «Орешнике». Он заявил о наличии запаса готовых к применению систем и поручил наладить их серийное производство.