Медведев упрекнул США в двуличии после слов Грэма о санкциях за арест Нетаньяху
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на двойные стандарты США после слов сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о необходимости ввести санкции против стран, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Свое мнение зампред Совбеза выразил в Telegram-канале.
«Ну что ж, США (да, и Европа) признают нелегитимным МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУСа в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция», – написал Медведев.
23 ноября Грэм заявил в интервью Fox News, что американским властям следует установить санкции против союзников, которые арестуют Нетаньяху по ордеру МУСа в своей стране. Республиканец также пообещал «разрушить экономику» Канады за арест Нетаньяху.
21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Йоава Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
В 2023 г. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Россия решения Международного суда в Гааге не признает.