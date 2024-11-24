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Медведев упрекнул США в двуличии после слов Грэма о санкциях за арест Нетаньяху

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на двойные стандарты США после слов сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о необходимости ввести санкции против стран, которые помогут Международному уголовному суду (МУС) арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Свое мнение зампред Совбеза выразил в Telegram-канале.

«Ну что ж, США (да, и Европа) признают нелегитимным МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУСа в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция», – написал Медведев.

23 ноября Грэм заявил в интервью Fox News, что американским властям следует установить санкции против союзников, которые арестуют Нетаньяху по ордеру МУСа в своей стране. Республиканец также пообещал «разрушить экономику» Канады за арест Нетаньяху.

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Йоава Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

В 2023 г. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Россия решения Международного суда в Гааге не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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