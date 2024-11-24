Медведев упрекнул США в двуличии после слов Грэма о санкциях за арест Нетаньяху

«Ну что ж, США (да, и Европа) признают нелегитимным МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУСа в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция», – написал Медведев.