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Сенатор Грэм призвал ввести санкции против союзников США за арест Нетаньяху

Ведомости

США стоит ввести санкции против тех союзников, которые арестуют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в своей стране. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью Fox News.

«Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция. Если вы попытаетесь помочь МУСу, мы введем против вас санкции», – сказал он. Он также пообещал «разрушить экономику» Канады за арест Нетаньяху.

МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, экс-главы минобороны страны Йоава Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) 21 ноября. Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

22 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности канадских правоохранителей задержать Нетаньяху и Галанта для их передачи МУСу. Он напомнил, что Канада является одним из основателей МУСа и Международного суда ООН.

В тот же день другой сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон на своей странице в X заявил, что МУС является «пародией на правосудие», назвал прокурора суда Карима Асада Ахмада Хана «ненормальным фанатиком» и заявил, что США якобы могут начать военную интервенцию. Вторжение, по его словам, может произойти в случае ареста американца или союзника по ордеру МУСа.

Россия также не признает решения МУСа. Об этом, в частности, заявляли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Песков отметил, что для Москвы решения Международного суда в Гааге ничтожны, а действия МУСа «вряд ли чему-то помогают».

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой в 2023 г.

В связи с этим в мае 2023 г. против судей МУСа и прокурора Карима Асада Ахмада Хана СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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