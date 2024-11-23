Сенатор Грэм призвал ввести санкции против союзников США за арест Нетаньяху

В тот же день другой сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон на своей странице в X заявил, что МУС является «пародией на правосудие», назвал прокурора суда Карима Асада Ахмада Хана «ненормальным фанатиком» и заявил, что США якобы могут начать военную интервенцию. Вторжение, по его словам, может произойти в случае ареста американца или союзника по ордеру МУСа.