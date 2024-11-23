Сенатор Грэм призвал ввести санкции против союзников США за арест Нетаньяху
США стоит ввести санкции против тех союзников, которые арестуют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в своей стране. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью Fox News.
«Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция. Если вы попытаетесь помочь МУСу, мы введем против вас санкции», – сказал он. Он также пообещал «разрушить экономику» Канады за арест Нетаньяху.
МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, экс-главы минобороны страны Йоава Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) 21 ноября. Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
22 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о готовности канадских правоохранителей задержать Нетаньяху и Галанта для их передачи МУСу. Он напомнил, что Канада является одним из основателей МУСа и Международного суда ООН.
В тот же день другой сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон на своей странице в X заявил, что МУС является «пародией на правосудие», назвал прокурора суда Карима Асада Ахмада Хана «ненормальным фанатиком» и заявил, что США якобы могут начать военную интервенцию. Вторжение, по его словам, может произойти в случае ареста американца или союзника по ордеру МУСа.
Россия также не признает решения МУСа. Об этом, в частности, заявляли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Песков отметил, что для Москвы решения Международного суда в Гааге ничтожны, а действия МУСа «вряд ли чему-то помогают».
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой в 2023 г.
В связи с этим в мае 2023 г. против судей МУСа и прокурора Карима Асада Ахмада Хана СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).