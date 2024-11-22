Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за ордеров на чиновников Израиля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании ответных мер со стороны стран Европы и президента США Джо Байдена из-за слов американского сенатора Тома Коттона после выдачи ордеров Международного уголовного суда против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта, таким образом она пошутила на эту тему у себя в Telegram-канале.
Ордера на арест Нетаньяху и Галанта были выданы МУС 21 ноября. Их подозревают в совершении преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая текущего года. Палата предварительного производства МУС установила, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов первой необходимости: продовольствия, воды и лекарств, а также топлива и электричества.
Подобный вердикт вызвал негодование у ряда политиков, в том числе действующего президента США Джо Байдена и президента Израиля Ицхака Герцога, назвавшего этот день «черным» для страны и всего мира.
Захарова процитировала заявление сенатора Коттона, назвавшего МУС «пародией на правосудие», а прокурора ведомства Карима Хана – «ненормальным фанатиком». Кроме того, в своей речи сенатор также подчеркнул, что американский закон о МУС не просто так называют «Гаагским актом о вторжении». Согласно ему, президент страны может совершать любые действия, чтобы освободить граждан американских или союзных США деятелей, арестованных решением международного суда.
«Жду: 1. Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности. 2. Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" (весьма вероятной) угрозе жизни подданного его величества, Карим Хана. 3. Заявление Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО», – написала официальный представитель МИДа.