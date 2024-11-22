Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за ордеров на чиновников Израиля

Ордера на арест Нетаньяху и Галанта были выданы МУС 21 ноября. Их подозревают в совершении преступлений против человечности в период с 8 октября 2023 г. по 20 мая текущего года. Палата предварительного производства МУС установила, что Нетаньяху и Галант «намеренно и сознательно» лишили гражданское население в Газе предметов первой необходимости: продовольствия, воды и лекарств, а также топлива и электричества.