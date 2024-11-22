Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галанту
Москва не признает ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», – сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России решения Международного уголовного суда ничтожны, а действия МУС «вряд ли чему-то помогают».
21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
В канцелярии Нетаньяху осудили ордер МУС, назвав его «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение МУС по аресту израильских политиков. Он заявил, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита.