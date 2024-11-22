Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галанту

В канцелярии Нетаньяху осудили ордер МУС, назвав его «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение МУС по аресту израильских политиков. Он заявил, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита.