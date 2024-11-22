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Медведев: Россия не признает решение МУС по Нетаньяху и Галанту

Ведомости

Москва не признает ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны страны Йоава Галанта. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya. 

«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России решения Международного уголовного суда ничтожны, а действия МУС «вряд ли чему-то помогают».

21 ноября МУС объявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса» Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа). Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. 

В канцелярии Нетаньяху осудили ордер МУС, назвав его «антисемитским решением». Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение МУС по аресту израильских политиков. Он заявил, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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