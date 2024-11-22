В Кремле считают решения МУС ничтожными для России

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) заявил о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа), занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного суда, заявив, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита. День выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта он назвал черным днем для правосудия и человечества.