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В Кремле считают решения МУС ничтожными для России

Ведомости

Для России решения Международного уголовного суда (МУС) ничтожны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом действия МУС вряд ли чему-то помогают. <...> Для нас эти решения ничтожны», – пояснил представитель Кремля.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) заявил о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта и Мухаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри (Дейфа), занимавшего пост командующего военным крылом «Хамаса». Все они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного суда, заявив, что МУС игнорирует «тяжелое положение 101 израильского заложника, находящегося в жестоком плену у “Хамаса” в Газе», и циничное использование палестинской группировкой своего народа в качестве живого щита. День выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта он назвал черным днем для правосудия и человечества.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ордера на арест Нетаньяху и Галанта обязательны к исполнению для всех участников суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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