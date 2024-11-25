Песков: важно наладить более широкие каналы доставки гуманитарной помощи в Ливан

«Кончено, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи, потому что гуманитарный кризис не то что набирает обороты, а если говорить по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная», – сказал Песков.