Песков: важно наладить более широкие каналы доставки гуманитарной помощи в Ливан
Кремль хотел бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, гуманитарный кризис нарастает, и необходимо наладить более широкие каналы доставки помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.
По словам представителя Кремля, важно, чтобы жертвами ударов на Ближнем Востоке не становилось мирное население.
«Кончено, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи, потому что гуманитарный кризис не то что набирает обороты, а если говорить по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная», – сказал Песков.
23 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Бейруте сообщил, что в ходе воздушной атаки ВВС Израиля на столицу Ливана погибли 11 человек, еще 33 пострадали. По данным Al Hadath, из-за взрыва в Бейруте обрушилось восьмиэтажное здание.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, назвав целью уничтожение инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 20 ноября ЦАХАЛ заявила о поражении более 100 целей в Ливане за сутки.