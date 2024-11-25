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Песков: важно наладить более широкие каналы доставки гуманитарной помощи в Ливан

Ведомости

Кремль хотел бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, гуманитарный кризис нарастает, и необходимо наладить более широкие каналы доставки помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.

По словам представителя Кремля, важно, чтобы жертвами ударов на Ближнем Востоке не становилось мирное население.

«Кончено, очень важно обеспечить более широкие каналы по доставке гуманитарной помощи, потому что гуманитарный кризис не то что набирает обороты, а если говорить по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная», – сказал Песков.

23 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Бейруте сообщил, что в ходе воздушной атаки ВВС Израиля на столицу Ливана погибли 11 человек, еще 33 пострадали. По данным Al Hadath, из-за взрыва в Бейруте обрушилось восьмиэтажное здание.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, назвав целью уничтожение инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». В ночь на 1 октября израильская армия приступила к ограниченным наземным рейдам в южных районах страны. 20 ноября ЦАХАЛ заявила о поражении более 100 целей в Ливане за сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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