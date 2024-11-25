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Шойгу напомнил о планах исключить «Талибан» из списка террористов

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил о планах исключить «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из черного списка России, сообщил афганский новостной портал Alemarah по итогам встречи с российской делегацией, которая посетила Кабул.

Кроме того, Шойгу отметил значительный политический и экономический прогресс в Афганистане и выразил намерение РФ продолжать развивать двусторонние отношения с этой страной. Он также сообщил, что российские инвесторы и государственные предприятия проявляют интерес к инвестированию в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство Афганистана.

7 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что работа по исключению афганской группировки «Талибан » из списка террористических организаций в России ведется.

4 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято высшим руководством России. 

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

В России «Талибан» был признан террористическим в 2003 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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