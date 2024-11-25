Шойгу напомнил о планах исключить «Талибан» из списка террористов
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил о планах исключить «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из черного списка России, сообщил афганский новостной портал Alemarah по итогам встречи с российской делегацией, которая посетила Кабул.
Кроме того, Шойгу отметил значительный политический и экономический прогресс в Афганистане и выразил намерение РФ продолжать развивать двусторонние отношения с этой страной. Он также сообщил, что российские инвесторы и государственные предприятия проявляют интерес к инвестированию в горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство Афганистана.
7 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что работа по исключению афганской группировки «Талибан » из списка террористических организаций в России ведется.
4 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято высшим руководством России.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.
В России «Талибан» был признан террористическим в 2003 г.