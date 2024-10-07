Ушаков допустил скорое исключение «Талибана» из списка террористов
Работа по исключению афганской группировки «Талибан»
«В этом контексте работа ведется. Я думаю, что да», – уточнил Ушаков.
4 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято высшим руководством России. О том что проработка вопроса о этом завершается в России, в тот же день заявил директор ФСБ Александр Бортников.
27 мая МИД России и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Афганистан.
В начале июня Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.