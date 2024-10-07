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Ушаков допустил скорое исключение «Талибана» из списка террористов

Ведомости

Работа по исключению афганской группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из списка террористических организаций в России ведется. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя возможное исключение «Талибана» из перечня запрещенных организаций в будущем.

«В этом контексте работа ведется. Я думаю, что да», – уточнил Ушаков.

4 октября спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что решение об исключении «Талибана» из списка террористических организаций было принято высшим руководством России. О том что проработка вопроса о этом завершается в России, в тот же день заявил директор ФСБ Александр Бортников.

27 мая МИД России и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Афганистан.

В начале июня Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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