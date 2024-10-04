Кабулов: решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято
Афганскую группировку «Талибан»
«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кабулов при этом уточнил, что «все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля». Он выразил надежду на то, что о решении об исключении будет объявлено в ближайшее время.
«Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом», – подчеркнул он.
О том, что проработка вопроса об исключении «Талибана» из списка террористических организаций завершается в России, сообщил 4 октября директор ФСБ Александр Бортников.
В мае российские МИД и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан.
В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.