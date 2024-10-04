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Кабулов: решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято

Ведомости

Афганскую группировку «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) исключат из списка террористических организаций в России, решение об этом было принято высшим руководством России. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято», – сказал он (цитата по ТАСС).

Кабулов при этом уточнил, что «все процессы необходимо делать в рамках российского правового поля». Он выразил надежду на то, что о решении об исключении будет объявлено в ближайшее время.

«Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Вопрос только в этом», – подчеркнул он.

О том, что проработка вопроса об исключении «Талибана» из списка террористических организаций завершается в России, сообщил 4 октября директор ФСБ Александр Бортников.

В мае российские МИД и Минюст доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. При этом МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Афганистан. 

В начале июня директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что Россия может поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), если «Талибан» исключат из списка террористических организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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