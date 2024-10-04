Кабулов: решение об исключении «Талибана» из списка террористов принято

«МИД совместно с ФСБ и целым рядом других российских ведомств завершает правовую работу над процессом исключения движения "Талибан" из террористического списка РФ. Дело не в желании, принципиальное решение по этому вопросу высшим руководством России принято», – сказал он (цитата по ТАСС).