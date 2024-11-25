Страны НАТО не пришли к единой позиции по вопросу приглашения Украины в альянс
Страны НАТО не согласовали единую позицию по вопросу приглашения Украины в альянс, сказал выполняющий обязанности заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге. Он выступил на пленарной парламентской ассамблее стран НАТО в Канаде.
«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», – признал он (цитата по «РИА Новости»).
Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву и др.
В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума также заявил, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.
Президент России Владимир Путин ранее озвучивал ряд условий прекращения огня в конфликте на Украине, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. Он говорил о том, что вступление Киева в альянс станет угрозой для безопасности РФ.
22 ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО начали прямой конфликт с Россией, на что им обязательно будет дан ответ. Это произошло после разрешения США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ.