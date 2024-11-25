Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Страны НАТО не пришли к единой позиции по вопросу приглашения Украины в альянс

Ведомости

Страны НАТО не согласовали единую позицию по вопросу приглашения Украины в альянс, сказал выполняющий обязанности заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге. Он выступил на пленарной парламентской ассамблее стран НАТО в Канаде.

«Для приглашения необходимо единогласное решение всех 32 стран альянса, которого у нас нет», – признал он (цитата по «РИА Новости»).

Приглашение Киева в НАТО является одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Среди других предложений – размещение на территории Украины «неядерного пакета сдерживания» Москвы, предложение заменить войска США в Европе украинскими, продолжение помощи Киеву и др.

В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума также заявил, что принятие Украины в НАТО в нынешних условиях будет означать начало третьей мировой войны.

Президент России Владимир Путин ранее озвучивал ряд условий прекращения огня в конфликте на Украине, одно из которых – официальное заявление Киева об отказе от стремления вступить в НАТО. Он говорил о том, что вступление Киева в альянс станет угрозой для безопасности РФ.

22 ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО начали прямой конфликт с Россией, на что им обязательно будет дан ответ. Это произошло после разрешения США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных