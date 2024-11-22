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Медведев: страны НАТО включились в военный конфликт против России в полной мере

Ведомости

Страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России, ответ им обязательно будет дан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт. Они должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют, не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства, они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией», – заявил Медведев.

Если конфликт будет развиваться по пути эскалации, то невозможно исключать ничего, добавил политик, имея в виду возможный ответ РФ на удары западным оружием по российской территории.

«Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию, прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств», – добавил Медведев.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими и американскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства также подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 22 ноября сказал, что Кремль рассчитывает на готовность Вашингтона прислушаться к словам Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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