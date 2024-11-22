Медведев: страны НАТО включились в военный конфликт против России в полной мере
Страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России, ответ им обязательно будет дан. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт. Они должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют, не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства, они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией», – заявил Медведев.
Если конфликт будет развиваться по пути эскалации, то невозможно исключать ничего, добавил политик, имея в виду возможный ответ РФ на удары западным оружием по российской территории.
«Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию, прежде всего в блоке НАТО, США и ряд других государств», – добавил Медведев.
21 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими и американскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства также подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 22 ноября сказал, что Кремль рассчитывает на готовность Вашингтона прислушаться к словам Путина.