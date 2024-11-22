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В Кремле рассчитывают на готовность Вашингтона прислушаться к словам Путина

Заявление Путина о запуске «Орешника» «было достаточно исчерпывающим и понятным», считают власти
Ведомости

Заявление президента РФ Владимира Путина о запуске по Украине российской ракеты средней дальности «Орешник» и возможных дальнейших мерах было достаточно исчерпывающим и понятным, чтобы Вашингтон мог прислушаться к нему. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчерашнее заявление было весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его», – сказал Песков.

По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в США прислушались и к более ранним заявлениям Путина, в которых он излагал позицию РФ по разрешениям использовать иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории. В частности, в сентябре президент говорил, что если это решение будет принято, то оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России, что «существенным образом» изменит «природу конфликта».

«Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это достаточно безрассудно», – отметил Песков.

Несмотря на это, Путин по-прежнему открыт к диалогу с целью избежания дальнейшей эскалации, пояснил пресс-секретарь. Но пока каких-либо контактов с действующей администрацией США не было, добавил он.

21 ноября Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях. Путин также подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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