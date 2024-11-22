В Кремле рассчитывают на готовность Вашингтона прислушаться к словам Путина

По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в США прислушались и к более ранним заявлениям Путина, в которых он излагал позицию РФ по разрешениям использовать иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории. В частности, в сентябре президент говорил, что если это решение будет принято, то оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России, что «существенным образом» изменит «природу конфликта».