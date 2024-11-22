В Кремле рассчитывают на готовность Вашингтона прислушаться к словам Путина

В Кремле рассчитывают на готовность Вашингтона прислушаться к словам ПутинаЗаявление Путина о запуске «Орешника» «было достаточно исчерпывающим и понятным», считают власти
Заявление президента РФ Владимира Путина о запуске по Украине российской ракеты средней дальности «Орешник» и возможных дальнейших мерах было достаточно исчерпывающим и понятным, чтобы Вашингтон мог прислушаться к нему. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вчерашнее заявление было весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его», – сказал Песков.
По его словам, Кремль предпочел бы, чтобы в США прислушались и к более ранним заявлениям Путина, в которых он излагал позицию РФ по разрешениям использовать иностранную ракетную технику по ударам вглубь российской территории. В частности, в сентябре президент говорил, что если это решение будет принято, то оно будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России, что «существенным образом» изменит «природу конфликта».
«Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации и делает это достаточно безрассудно», – отметил Песков.
Несмотря на это, Путин по-прежнему открыт к диалогу с целью избежания дальнейшей эскалации, пояснил пресс-секретарь. Но пока каких-либо контактов с действующей администрацией США не было, добавил он.
21 ноября Путин подтвердил в видеообращении, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS по военным объектам в Курской и Брянской областях. Путин также подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.