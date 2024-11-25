Захарова упомянула ядерную доктрину после слов Бауэра об ударах по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в НАТО не дочитали основы госполитики России в области ядерного сдерживания. Таким образом она прокомментировала «РИА Новости» заявление главы военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по РФ.
«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
25 ноября Бауэр сообщил, что в НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае вооруженного конфликта. «Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – заявил он.
19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, она носит оборонительный характер. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.
В марте Путин заявлял, что Россия не намеревается воевать с НАТО, так как, по его словам, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.