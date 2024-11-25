Захарова упомянула ядерную доктрину после слов Бауэра об ударах по России

25 ноября Бауэр сообщил, что в НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по России в случае вооруженного конфликта. «Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – заявил он.