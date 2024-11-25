В НАТО обсуждают «комбинации ударов» по России в случае конфликта
В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр во время конференции в Брюсселе.
«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки России, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – сказал он.
Бауэр подчеркнул, что альянс должен восполнить свои запасы оружия, инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. По его словам, это «новая дискуссия в НАТО».
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин отвергал заявления о якобы намерениях страны напасть на Европу, назвав их бредом. В марте он заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, поскольку, по его словам, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.
19 ноября Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.