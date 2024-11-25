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В НАТО обсуждают «комбинации ударов» по России в случае конфликта

Ведомости

В НАТО обсуждают нанесение высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр во время конференции в Брюсселе.

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки России, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», – сказал он.

Бауэр подчеркнул, что альянс должен восполнить свои запасы оружия, инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов. По его словам, это «новая дискуссия в НАТО».

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин отвергал заявления о якобы намерениях страны напасть на Европу, назвав их бредом. В марте он заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, поскольку, по его словам, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Она носит оборонительный характер, указано в документе. Отмечается, что агрессия любого государства из военного блока против Москвы будет рассматриваться как агрессия целого блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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