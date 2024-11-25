Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал истребители F-35 из-за высокой стоимости их разработки.



«Проект F-35 был нарушен уже на уровне требований, поскольку от него ожидали слишком многого. Это сделало его дорогим и сложным в разработке, но в итоге он бесполезен. Успех никогда не был его результатом», – написал Маск в социальной сети X (Twitter).



Маск также заявил, что пилотируемые истребители устарели в «век дронов».