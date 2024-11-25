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Посольство РФ связало антироссийскую кампанию Лондона с неудачами Киева

Ведомости

Британские власти через СМИ активизировали антироссийскую кампанию из-за провала «украинского проекта», передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.

Как пояснили в диппредставительстве, власти Великобритании делали крупную ставку на «украинский проект». Из-за неудач Киева в зоне спецоперации британские СМИ начали «лихорадочный вброс» в подконтрольные СМИ антироссийских сюжетов, таких как: пролеты неопознанных беспилотников над британскими военными базами и кораблями, о киберугрозе со стороны РФ, а также «дело Скрипалей» и «складские поджоги».

«Готовность руководства России решительно отстаивать законные интересы безопасности нашей страны, подкрепленная наглядной демонстрацией высокой эффективности отечественного арсенала стратегического сдерживания, возымели, как мы видим, заметный эффект на британский политистеблишмент», – сказано в заявлении дипмиссии.

Также газета Financial Times (FT) сообщала, что высокопоставленные британские военные в частных беседах сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится больше нескольких недель. Тем не менее, 20 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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