Посольство РФ связало антироссийскую кампанию Лондона с неудачами Киева

Также газета Financial Times (FT) сообщала, что высокопоставленные британские военные в частных беседах сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится больше нескольких недель. Тем не менее, 20 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.