Посольство РФ связало антироссийскую кампанию Лондона с неудачами Киева
Британские власти через СМИ активизировали антироссийскую кампанию из-за провала «украинского проекта», передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Лондоне.
Как пояснили в диппредставительстве, власти Великобритании делали крупную ставку на «украинский проект». Из-за неудач Киева в зоне спецоперации британские СМИ начали «лихорадочный вброс» в подконтрольные СМИ антироссийских сюжетов, таких как: пролеты неопознанных беспилотников над британскими военными базами и кораблями, о киберугрозе со стороны РФ, а также «дело Скрипалей» и «складские поджоги».
«Готовность руководства России решительно отстаивать законные интересы безопасности нашей страны, подкрепленная наглядной демонстрацией высокой эффективности отечественного арсенала стратегического сдерживания, возымели, как мы видим, заметный эффект на британский политистеблишмент», – сказано в заявлении дипмиссии.
Также газета Financial Times (FT) сообщала, что высокопоставленные британские военные в частных беседах сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится больше нескольких недель. Тем не менее, 20 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили британские крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.