Спецпрокурор США подал заявления о снятии обвинений против Трампа
Специальный прокурор США Джек Смит подал заявления о снятии всех обвинений против избранного 47-го президента США Дональда Трампа, передает NBC News.
Обвинения против избранного президента снимаются в связи с позицией минюста США о запрете предъявления обвинений в отношении действующих президентов. «Позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась. Но обстоятельства изменились», – говорится в сообщении офиса Смита.
В отношении Трампа расследовались дела о вмешательстве в выборы 2020 г., хранении секретных документов и даче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. 8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание.
The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Смит может уйти в отставку до инаугурации Трампа. Газета отмечала, что уголовные дела против Трампа были «замедлены судами и в конечном итоге стали бесполезными из-за победы Трампа на выборах».
Республиканец Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей. Его оппонентом на выборах была демократ Камала Харрис. 6 ноября Reuters писало, что во многом причина поражения Харрис на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и миграции.