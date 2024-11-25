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Спецпрокурор США подал заявления о снятии обвинений против Трампа

Ведомости

Специальный прокурор США Джек Смит подал заявления о снятии всех обвинений против избранного 47-го президента США Дональда Трампа, передает NBC News.

Обвинения против избранного президента снимаются в связи с позицией минюста США о запрете предъявления обвинений в отношении действующих президентов. «Позиция правительства по существу преследования ответчика не изменилась. Но обстоятельства изменились», – говорится в сообщении офиса Смита.

В отношении Трампа расследовались дела о вмешательстве в выборы 2020 г., хранении секретных документов и даче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи. 8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание.

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что Смит может уйти в отставку до инаугурации Трампа. Газета отмечала, что уголовные дела против Трампа были «замедлены судами и в конечном итоге стали бесполезными из-за победы Трампа на выборах».

Республиканец Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков, а в национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей. Его оппонентом на выборах была демократ Камала Харрис. 6 ноября Reuters писало, что во многом причина поражения Харрис на выборах заключалась в том, что она не смогла преодолеть глубоко укоренившиеся опасения избирателей по поводу инфляции и миграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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