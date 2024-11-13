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NYT: прокурор по делу Трампа может уйти в отставку до инаугурации президента США

Ведомости

Спецпрокурор Джек Смит может уйти в отставку до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Сейчас Смит ведет два расследования против республиканца.

Смит, действовавший по принципу, что даже экс-президент не может быть выше закона, теперь «оказался в оборонительной позиции и торопится завершить два сложных расследования, замедленных судами и в конечном итоге ставших бесполезными из-за победы Трампа на выборах», говорится в публикации.

Прокурор намерен уйти с должности до того, как Трамп вступит в должность в январе. NYT напоминает, что, согласно политике минюста США, действующий президент не может быть привлечен к ответственности и преследоваться по уголовным статьям.

В отношении Трампа расследуются дела о вмешательстве в выборы 2020 г. и даче денежных средств порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их предполагаемой связи.

8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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