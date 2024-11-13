NYT: прокурор по делу Трампа может уйти в отставку до инаугурации президента США

8 ноября Федеральный суд столичного округа Колумбия приостановил дело о вмешательстве Трампа в федеральные выборы 2020 г. и предоставил прокурору месяц на то, чтобы официально определиться с дальнейшими действиями. 12 ноября суд в Нью-Йорке приостановил рассмотрение дела по обвинению Трампа в том, что он заплатил порнозвезде деньги за молчание.