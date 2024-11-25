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Медведев заявил об изменении канонов и стратегии войны

Ведомости

Ход боевых действий на Украине показал изменение канонов и стратегии войны после появления новых видов вооружения. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а, соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась», – сказал он.

Касаясь темы новых вооружений, Медведев упомянул, в частности, использование беспилотников, которые «внесли свою очень существенную лепту». На фоне этого изменились и действия сухопутных войск, добавил он.

23 ноября Медведев заявил, что российско-украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если страны НАТО прекратят «раздувать пожар войны» на Украине. По его словам, страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России и ответ им будет дан. В интервью Al Arabiya он также подчеркнул, что в российском руководстве «нет сумасшедших», но порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми основами ядерного сдерживания. 

Боевые действия на Украине распространились с Донбасса на всю территорию страны 24 февраля 2022 г. после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Впоследствии ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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