Медведев заявил об изменении канонов и стратегии войны

23 ноября Медведев заявил, что российско-украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если страны НАТО прекратят «раздувать пожар войны» на Украине. По его словам, страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России и ответ им будет дан. В интервью Al Arabiya он также подчеркнул, что в российском руководстве «нет сумасшедших», но порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми основами ядерного сдерживания.