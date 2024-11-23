Медведев назвал условие окончания конфликта без «издержек для человечества»

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими и американскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.