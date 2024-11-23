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Медведев назвал условие окончания конфликта без «издержек для человечества»

Ведомости

Российско-украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если страны НАТО прекратят «раздувать пожар войны» на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России и ответ им обязательно будет дан, отметил также зампред Совбеза. Если конфликт будет развиваться по пути эскалации, то невозможно исключать ничего, добавил политик, имея в виду возможный ответ РФ на удары западным оружием по российской территории. При этом Медведев подчеркнул, что в российском руководстве «нет сумасшедших», но порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми основами ядерного сдерживания.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими и американскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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