Медведев назвал условие окончания конфликта без «издержек для человечества»
Российско-украинский конфликт можно завершить без новых издержек для человечества, если страны НАТО прекратят «раздувать пожар войны» на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек», – заявил Медведев (цитата по «РИА Новости»).
Страны НАТО начали напрямую воевать на стороне Украины против России и ответ им обязательно будет дан, отметил также зампред Совбеза. Если конфликт будет развиваться по пути эскалации, то невозможно исключать ничего, добавил политик, имея в виду возможный ответ РФ на удары западным оружием по российской территории. При этом Медведев подчеркнул, что в российском руководстве «нет сумасшедших», но порог применения ядерного оружия снижен в соответствии с новыми основами ядерного сдерживания.
21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в этот день применила по территории Украины новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса республики в ответ на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и атаки британскими и американскими ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях. Глава государства подчеркнул, что Россия считает себя праве использовать оружие против военных объектов тех стран, которые применяют свое оружие против нее.