Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход украинского конфликта
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Al Arabiya заявил, что нанесение ударов по Украине новыми ракетами средней дальности «Орешник» изменит ход украинского конфликта.
Он отметил, что удары Киева дальнобойными западными ракетами по Брянской области были мощными, но не достигли своих целей.
21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на удары западным оружием по территориям Брянской и Курской областей Россия успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник».