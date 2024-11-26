Глава ФСБ: при Трампе изменения маловероятны, а Байден обостряет ситуацию в мире

Бортников не исключил, что администрация Байдена в рамках борьбы за власть попытается усложнить ситуацию в бывших странах СССР, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии, так как, по его мнению, основная задача действующего американского лидера – затруднить новому главе государства, еще не приступившему к обязанностям, урегулирование накопившихся политических проблем.