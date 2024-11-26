Глава ФСБ: при Трампе изменения маловероятны, а Байден обостряет ситуацию в мире
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств - стран СНГ в Москве высказал мнение о том, что кардинальных перемен во внешней политике США с избранием Дональда Трампа президентом не будет, при этом команда действующего главы государства Джо Байдена может максимально накалить ситуацию в мире, передает ТАСС.
Бортников не исключил, что администрация Байдена в рамках борьбы за власть попытается усложнить ситуацию в бывших странах СССР, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии, так как, по его мнению, основная задача действующего американского лидера – затруднить новому главе государства, еще не приступившему к обязанностям, урегулирование накопившихся политических проблем.
По его оценке, США, Великобритания и их союзники не оставят попыток «грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства Содружества, поэтому РФ нужно быть готовой к любым провокациям».
В ноябре Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
По данным Bloomberg, Байден пытается сделать все возможное, чтобы укрепить Украину до своего ухода. О первом применении ВСУ ракет западного производства по Брянской области Минобороны РФ сообщило 19 ноября у себя в Telegram-канале. В ответ 21 ноября Россия применила ракетный комплекс «Орешник» на украинское оборонное предприятие «Южмаш».
11 ноября «Ведомости» опубликовали прогноз профессора МГИМО Юрия Боровского о том, как изменятся отношения России и США при новом американском лидере. Историк считает, что победа Трампа на президентских выборах в США – это, по сути, «окно возможностей» для российско-американских отношений, которые сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю.