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Глава ФСБ: при Трампе изменения маловероятны, а Байден обостряет ситуацию в мире

Ведомости

Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств - стран СНГ в Москве высказал мнение о том, что кардинальных перемен во внешней политике США с избранием Дональда Трампа президентом не будет, при этом команда действующего главы государства Джо Байдена может максимально накалить ситуацию в мире, передает ТАСС.

Бортников не исключил, что администрация Байдена в рамках борьбы за власть попытается усложнить ситуацию в бывших странах СССР, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии, так как, по его мнению, основная задача действующего американского лидера – затруднить новому главе государства, еще не приступившему к обязанностям, урегулирование накопившихся политических проблем.

По его оценке, США, Великобритания и их союзники не оставят попыток «грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства Содружества, поэтому РФ нужно быть готовой к любым провокациям».

В ноябре Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

По данным Bloomberg, Байден пытается сделать все возможное, чтобы укрепить Украину до своего ухода. О первом применении ВСУ ракет западного производства по Брянской области Минобороны РФ сообщило 19 ноября у себя в Telegram-канале. В ответ 21 ноября Россия применила ракетный комплекс «Орешник» на украинское оборонное предприятие «Южмаш».

11 ноября «Ведомости» опубликовали прогноз профессора МГИМО Юрия Боровского о том, как изменятся отношения России и США при новом американском лидере. Историк считает, что победа Трампа на президентских выборах в США – это, по сути, «окно возможностей» для российско-американских отношений, которые сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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