Как изменятся отношения России и США при Трампе?Генеральная линия на жесткое соперничество не изменится, но есть шанс, что противоборство обретет понятные черты
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США – это, по сути, «окно возможностей» для российско-американских отношений, которые сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю. Трамп на словах не раз демонстрировал прагматизм в отношении России, он готов в отличие от Джо Байдена и других демократов уважать нашу страну и ее президента, а это уже хороший базис для выстраивания взаимоприемлемых, продуктивных двусторонних отношений. Поскольку республиканцы в результате выборов 2024 г. одновременно получат контроль над двумя палатами конгресса США, т. е. сенатом и палатой представителей, маневр Трампа в отношении России может быть гораздо большим, в том числе в вопросе отмены и смягчения антироссийских санкций, что крайне важно для нормализации российско-американских отношений.
Вероятно, генеральная линия США на жесткое соперничество с Россией не изменится, но есть шанс, что противоборство обретет понятные и предсказуемые черты. Также можно с уверенностью говорить, что Соединенные Штаты при Трампе окончательно отойдут от строительства либеральной гегемонии и начнут выстраивать свою внешнюю политику преимущественно на основе реализма. Иными словами, они смогут признать факт появления многополярного мира, что, возможно, наделит американскую политику в отношении России, Китая и других центров силы большим прагматизмом, сдержанностью и конструктивом.
Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов возможные рецидивы нынешней внешней политики США, ведь вся американская властная система не может перестроиться в одночасье, и волевой, импульсивный характер Трампа. Они могут быть чреваты для России и мира новой эскалацией напряженности. Ключевым аспектом в американо-российских отношениях, по крайней мере на первых порах, останется конфликт на Украине. Трамп ранее заявил о своей роли «великого миротворца» в украинском конфликте в случае победы на президентских выборах. Это означает, что еще до вступления в свои полномочия в январе 2025 г. Трамп и члены его команды вступят в тесный контакт с руководством России и Украины.
От урегулирования конфликта во многом будет зависеть характер будущих американо-российских отношений. После победы Трампа на президентских выборах роль США в кризисе на Украине, вероятно, изменится. В отличие от демократов Трамп не будет добиваться «стратегического поражения» России и попытается деэскалировать ситуацию вокруг, не ущемив при этом интересов США и их военно-промышленного комплекса.
Вероятно, Трамп постарается в кратчайшие сроки примирить Москву и Киев и тем самым показать себя американским избирателям и всему миру выдающимся миротворцем. Мир на Украине Трампу нужен по нескольким причинам. Во-первых, Трамп недоволен тем фактом, что с 2022 г. США тратят на Украину огромные средства, которые могли бы пойти на другие цели. Во-вторых, он намерен выставить Байдена и демократов в невыгодном свете, возложив на них вину за начало кровопролитного конфликта. В-третьих, Трамп хочет войти в историю как политик, избавивший человечество от глобальной войны. В отличие от Байдена, «наследившего» на Украине в годы работы в администрации Барака Обамы, Трамп никак не связан с нынешним киевским режимом и лично не заинтересован в его безграничной поддержке. Более того, демократы, обвинив Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, запустили в 2019 г. процедуру импичмента в отношении Трампа, о чем он вряд ли забыл.
Таким образом, в недалекой перспективе мы можем увидеть конкретные предложения администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Но непреклонность Москвы и Киева, даже в условиях ультиматума Вашингтона, о котором говорил Трамп и члены его команды, может привести к еще большей эскалации конфликта и еще большей деградации российско-американских отношений. Нельзя забывать, что так называемая сделка века, предложенная Трампом в 2020 г. для урегулирования палестино-израильского конфликта, полностью провалилась, несмотря на многообещающие заявления.
При неудаче «миротворческих» усилий администрации Трампа конфликт на Украине может перейти в еще более опасную стадию, чреватую крупной войной. Вместе с тем может быть и другой сценарий, при котором нынешний статус-кво в украинском конфликте сохранится на месяцы и годы, несмотря на так называемые миротворческие усилия Вашингтона.