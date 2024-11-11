Как изменятся отношения России и США при Трампе?

Вероятно, Трамп постарается в кратчайшие сроки примирить Москву и Киев и тем самым показать себя американским избирателям и всему миру выдающимся миротворцем. Мир на Украине Трампу нужен по нескольким причинам. Во-первых, Трамп недоволен тем фактом, что с 2022 г. США тратят на Украину огромные средства, которые могли бы пойти на другие цели. Во-вторых, он намерен выставить Байдена и демократов в невыгодном свете, возложив на них вину за начало кровопролитного конфликта. В-третьих, Трамп хочет войти в историю как политик, избавивший человечество от глобальной войны. В отличие от Байдена, «наследившего» на Украине в годы работы в администрации Барака Обамы, Трамп никак не связан с нынешним киевским режимом и лично не заинтересован в его безграничной поддержке. Более того, демократы, обвинив Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, запустили в 2019 г. процедуру импичмента в отношении Трампа, о чем он вряд ли забыл.