Нарышкин: к теракту на «Северных потоках» причастны англосаксонские спецслужбы

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.