Нарышкин: к теракту на «Северных потоках» причастны англосаксонские спецслужбы
Служба внешней разведки (СВР) РФ установила, что к теракту на «Северных потоках» в сентябре 2022 г. причастны профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин на заседании совещания глав органов разведслужб государств – участников СНГ, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада используют международный терроризм для достижения геополитических целей. Такими инструментами они борются с противниками, заявил Нарышкин.
Для примера он обратился к подрыву «Северных потоков», который, по сведениям СВР, был совершен «профессиональными диверсантами из англосаксонских спецслужб».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов. Под подозрение попали трое граждан Украины.
Одна из двух ниток «Северного потока – 2» уцелела и может быть использована для поставок газа, однако это невозможно из-за санкций и отсутствия разрешения на использование газопровода со стороны Германии.