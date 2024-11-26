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Власти муниципалитетов на севере Израиля воспротивились перемирию с «Хезболлой»

Ведомости

Главы населенных пунктов в северной части Израиля выразили недовольство на тему перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», так как, по их мнению, безопасность жителей не гарантирована. Об этом пишет The Times of Israel.

Мэр Метулы Давид Азулай в интервью израильскому Channel 13 призвал «не сдаваться терроризму» и «не заключать это позорное соглашение».

«Это печальное соглашение, соглашение о капитуляции израильского правительства перед «Хезболлой», подразделением Ирана. <…> Угроза не устранена. Мы не согласимся вернуться к реальности 7 октября на севере», – цитирует Азулая The Times of Israel.

По его словам, в Метуле повреждены 70% домов, на их восстановление потребуется не менее двух лет. Глава города заявил, что «пока здесь не будет настоящей безопасности, а не просто "ощущения безопасности", мы будем делать все, чтобы не возвращаться».

25 ноября ливанская газета An Nahar сообщила, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов. Позже израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США сообщили, что правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». Отмечалось, что решение было принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства, и о прекращении огня может быть объявлено в ближайшее время.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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