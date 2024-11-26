Власти муниципалитетов на севере Израиля воспротивились перемирию с «Хезболлой»

25 ноября ливанская газета An Nahar сообщила, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов. Позже израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США сообщили, что правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». Отмечалось, что решение было принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства, и о прекращении огня может быть объявлено в ближайшее время.