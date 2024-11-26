Власти муниципалитетов на севере Израиля воспротивились перемирию с «Хезболлой»
Главы населенных пунктов в северной части Израиля выразили недовольство на тему перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», так как, по их мнению, безопасность жителей не гарантирована. Об этом пишет The Times of Israel.
Мэр Метулы Давид Азулай в интервью израильскому Channel 13 призвал «не сдаваться терроризму» и «не заключать это позорное соглашение».
«Это печальное соглашение, соглашение о капитуляции израильского правительства перед «Хезболлой», подразделением Ирана. <…> Угроза не устранена. Мы не согласимся вернуться к реальности 7 октября на севере», – цитирует Азулая The Times of Israel.
По его словам, в Метуле повреждены 70% домов, на их восстановление потребуется не менее двух лет. Глава города заявил, что «пока здесь не будет настоящей безопасности, а не просто "ощущения безопасности", мы будем делать все, чтобы не возвращаться».
25 ноября ливанская газета An Nahar сообщила, что Израиль и Ливан достигнут соглашения о прекращении огня в течение 36 часов. Позже израильские медиаресурсы Kan, Ynet и Haaretz со ссылкой на источники в Ливане, Израиле и США сообщили, что правительство Израиля предварительно одобрило основные пункты соглашения о прекращении огня с «Хезболлой». Отмечалось, что решение было принято после консультаций премьера Биньямина Нетаньяху с членами его правительства, и о прекращении огня может быть объявлено в ближайшее время.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.