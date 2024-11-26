Парламент Грузии утвердит новый состав правительства 28 ноября

«В 12:00 [11:00 мск] 28 ноября, то есть в четверг, уже на пленарном заседании будет представлен состав правительства, который мы утвердим», – сказал он. Перед этим состоится заседание фракции «Грузинская мечта», где будет рассматриваться состав кабмина.