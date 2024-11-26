Парламент Грузии утвердит новый состав правительства 28 ноября
Парламент Грузии утвердит новый состав правительства во время пленарного заседания, которое пройдет 28 ноября. Об этом сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили, его слова передает ТАСС.
«В 12:00 [11:00 мск] 28 ноября, то есть в четверг, уже на пленарном заседании будет представлен состав правительства, который мы утвердим», – сказал он. Перед этим состоится заседание фракции «Грузинская мечта», где будет рассматриваться состав кабмина.
Правительство возглавляет Ираклий Кобахидзе. 25 ноября он заявил, что в новом составе будет три новых министра, писал «Sputnik Грузия». Внешнеполитическое ведомство возглавит Мака Бочоришвили, министерство юстиции – Анри Оханашвили, министерство окружающей среды и сельского хозяйства – Давид Сонгулашвили.