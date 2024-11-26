Путин и Токаев обсудят стратегическое партнерство на переговорах в Астане

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), а России – в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и БРИКС», – говорится в сообщении.