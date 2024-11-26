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Путин и Токаев обсудят стратегическое партнерство на переговорах в Астане

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Астану обсудит с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства. Об этом сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), а России – в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и БРИКС», – говорится в сообщении.

По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и межправительственные, межведомственные и коммерческие документы. Российский и казахстанские лидеры также обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум проходит с 26 по 27 ноября в Уфе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге 26 ноября, что сейчас в Кремле готовятся к предстоящему визиту. Он добавил, что позже о поездке в Казахстан расскажет помощники президента Юрий Ушаков.

Российский президент посетит Астану 27-28 ноября. Помимо встречи с Токаевым президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Казахстане.

О дате визита сообщили министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр отмечал, что отношения между РФ и Казахстаном «на подъеме». Последний раз российский президент посетил Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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