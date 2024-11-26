Путин и Токаев обсудят стратегическое партнерство на переговорах в Астане
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Астану обсудит с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вопросы стратегического партнерства. Об этом сообщили в Кремле.
«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), а России – в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и БРИКС», – говорится в сообщении.
По итогам переговоров Россия и Казахстан подпишут совместное заявление и межправительственные, межведомственные и коммерческие документы. Российский и казахстанские лидеры также обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум проходит с 26 по 27 ноября в Уфе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге 26 ноября, что сейчас в Кремле готовятся к предстоящему визиту. Он добавил, что позже о поездке в Казахстан расскажет помощники президента Юрий Ушаков.
Российский президент посетит Астану 27-28 ноября. Помимо встречи с Токаевым президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Казахстане.
О дате визита сообщили министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр отмечал, что отношения между РФ и Казахстаном «на подъеме». Последний раз российский президент посетил Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).