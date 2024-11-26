Еврокомиссар Рейндерс: ЕС потратил на Украину €124 млрд, но этого недостаточно

Члены европейского союза (ЕС) выделили на помощь Украине суммарно €124 млрд, однако этого недостаточно, чтобы повлиять на конфликт. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента, передает ТАСС.