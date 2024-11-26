Еврокомиссар Рейндерс: ЕС потратил на Украину €124 млрд, но этого недостаточно
Члены европейского союза (ЕС) выделили на помощь Украине суммарно €124 млрд, однако этого недостаточно, чтобы повлиять на конфликт. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента, передает ТАСС.
Рейндерс отметил, что Украине поставили «все возможные виды вооружений» из запасов стран, «включая самолеты F-16». При этом изменить ход спецоперации не получается.
По данным ТАСС, еврокомиссар заявил, что необходимо «срочно вновь нарастить помощь».
В ноябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что военная помощь Евросоюза (ЕС) Украине достигла 45 млрд евро. Кроме того, глава евродипломатии подчеркнул, что ЕС достиг цели в 1 млн артиллерийских снарядов, поставленных Украине.
Боррель также сообщил о подготовке ЕС 65 000 военнослужащих для Украины.
Главы МИД Евросоюза пока не договорились о разблокировке средств Европейского фонда мира для помощи Украине. Из-за вето Венгрии страна с октября не может получить обещанные 6,6 млрд евро. 14 ноября Европейская комиссия Евросоюза выделила Украине 4,1 млрд евро помощи в рамках Ukraine Facility.
Российские власти неоднократно критиковали поставки Западом оружия Украине и использование доходов от активов РФ. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт.